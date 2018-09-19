Умер Карло Джуффре

Из жизни ушел итальянский актер Карло Джуффре. Ему было 98 лет. Артист скончался у себя дома в Риме. Причина смерти пока не названа. Джуффре умер 1 ноября, однако известно об этом стало только сегодня.

Джуффре родился 3 декабря 1928 года в Неаполе, в столице региона Кампания на Юге Италии. В копилке актера роли более чем в 90 фильмах, в том числе в легендарных итальянских комедиях. Первой серьезной и заметной работой Джуффре считается картина 1968 года «Девушка с пистолетом», которая была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В его творческой биографии также есть ленты, где партнерами Джуффре на съемочной площадке были звезды итальянского кино Марчелло Мастрояни и Клаудии Кардинале.

Джуффре сыграл роли в картинах: Слишком красивые, чтобы быть честными (1972), Запреты доктора Гауденци, вдовца с комплексом добряка (1971), Синьора хорошо играет в Скопу? (1974), Дело Коза Ностра (1971) и в сериале Великие представления (1971). Однако самой известной и любимой его ролью был Папа Карло в фильме "Пиноккио", снятом в 2002 году режиссером Роберто Бениньо. Последний раз актер появился в кино в фильме «Se mi lasci non vale» в 2016 году.