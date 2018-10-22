Певица Нюша поздравила своих фанатов с девятилетием

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Известная певица Нюша решила поздравить своих фанатов с девятилетием в сети Инстаграм. Под видео с поздравлениями девушка написала, что очень благодарна всем фанатам за поддержку, любовь. Она знает, что они трепетные, добрые, необычные, а главное преданные «Нюшата».

 На видеоролике исполнительница посылает поклонникам воздушные поцелуи и признания в любви. Также она сообщила, что не успевает отвечать на все сообщения, но чувствует каждого.

Комментарии начали мгновенно заполняться положительными ответами и взаимностью.

Многие любопытные люди начинали писать и рассуждать о том, родила певица или нет. Летом 2018 года Нюша сообщила о своей беременности. С того момента люди постоянно говорят об этой новости и подсчитывают сроки, которые подсказывают, что ребенок уже должен появиться на свет.

Ранее певица Нюша выложила нежные фотографии в социальную сеть вместе с мужем. Пара уже долгое время находится за границей. Девушка занимается своей новой композицией «Таю».

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

«Кати рядом нет»: Гоген Солнцев «ушел в отрыв» после исчезновения престарелой жены

 Шоумен жаловался, что операции по изменению внешности плохо повлияли на его супругу Екатерину Терешкович. После «пластики» жена Гогена Солнцева стала реже о нем заботиться, давая мужчине поводы для...

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Ивлеева зарабатывает на плагиате песни канала 55х55 про 15 сантиметров

 Девушка решила разместить песню со своими словами в Apple Music, однако похожая...

В Московском зоопарке поселили первую за 30 лет амурскую лесную кошку

 Около полугода назад животное появилось на свет в Новосибирском зоопарке. Об этом пишет...

«Мама растила не дочь, а проект»: Волочкова откровенно рассказала о проблемах с матерью

 Балерина посетила шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии Анастасия...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ