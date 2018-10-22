Певица Нюша поздравила своих фанатов с девятилетием

Известная певица Нюша решила поздравить своих фанатов с девятилетием в сети Инстаграм. Под видео с поздравлениями девушка написала, что очень благодарна всем фанатам за поддержку, любовь. Она знает, что они трепетные, добрые, необычные, а главное преданные «Нюшата».

На видеоролике исполнительница посылает поклонникам воздушные поцелуи и признания в любви. Также она сообщила, что не успевает отвечать на все сообщения, но чувствует каждого.

Комментарии начали мгновенно заполняться положительными ответами и взаимностью.

Многие любопытные люди начинали писать и рассуждать о том, родила певица или нет. Летом 2018 года Нюша сообщила о своей беременности. С того момента люди постоянно говорят об этой новости и подсчитывают сроки, которые подсказывают, что ребенок уже должен появиться на свет.

Ранее певица Нюша выложила нежные фотографии в социальную сеть вместе с мужем. Пара уже долгое время находится за границей. Девушка занимается своей новой композицией «Таю».