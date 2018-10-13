Принц Гарри пошел на серьезные лишения ради будущего ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл, которые 19 мая сыграли, наверное, самую шикарную и долгожданную свадьбу этого года, готовятся стать родителями. Эту радостную новость они сообщили 19 октября на приеме в честь свадьбы принцессы Евгении и ее молодого человека (теперь уже мужа) Джека Бруксбанка. Официально о грядущем пополнении Кенсингтонский дворец объявил 15 октября. Ориентировочно появление на свет нового принца или принцессы ожидавется весной 2019 года.

Для того, чтобы ребенок родился здоровым, будущим родителям пришлось кардинально пересмотреть свои привычки. Герцог Сассекский был вынужден отказаться от алкоголя, который находится под запретом до родов. Однако в отношении Меган Маркл действует гораздо больше запретов, которые касаются не только официального королевского протокола, но и её нынешнего состояния. Королевский этикет требует от герцогини носить в период беременности клатчи, позволяющие ей избегать рукопожатий и снизить таким образом риск различных инфекций, передающихся тактильным путем.

Также будущая мама находится в постоянном стрессе из – за скандального поведения её родственников: сводной сестры Саманты и отца Томаса Маркла. По словам королевских инсайдеров, принц Чарльз решил помочь невестке найти общий язык с родственниками и положить конец затянувшемуся конфликту. Сообщается, что отец принца Гарри связался с Томасом Марклом - старшим, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Возможно, его даже пригласят в Кенсингтонскй дворец. Но это пока только домыслы и догадки. Официальных заявлений от представителей БКС не поступало.

Напомним, что ранее Саманта уже пыталась поговорить с сестрой и для этого заявилась в Кенсингтонский дворец без приглашения. Естественно, её там никто не ждал, и женщину под руки вывели на улицу сотрудники охраны.

Надеемся, что вмешательство принца Чарльза поможет разрешить конфликт, и в семье наконец то наступит мир, а на душе Меган Маркл покой.