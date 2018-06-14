Певица Бейонсе сменила цвет волос и восхитила поклонников

Сегодня, 17:02 \\ Шоу-бизнес

Популярная певица и многодетная мать Бейонсе решилась на кардинальную смену имиджа и перекрасила свои светлые волосы.

37-летняя певица Бейонсе на днях предстала в своем Instagram-аккаунте в совершенно новом образе. Знаменитость решила перекрасить свои светлые волосы и снова стать брюнеткой. Поклонники заявили, что Бейонсе хорошо с новым цветом шевелюры, однако большинство фолловеров проголосовали именно за блонд или светлые оттенки волос.

Более того, внимательные фолловеры предположили, что на голове артистки очередной парик, а потому сейчас трудно понять, какого цвета волосы у Бейонсе на самом деле. Сама певица не отрицает, что любит носить парика, так как её вьющиеся волосы плохо поддаются сложным укладкам.

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Автор - Светлана Тарабан
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