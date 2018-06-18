Зрители негативно отреагировали на тестовые показы "Хеллбоя"

Недавно начались тестовые показы нового фильма про «Хеллбоя», и первые отзывы показывают, что фанатам не стоит ждать шедевра.

Известный обозреватель кино DanielRPK в своём Twitter поделился с подписчиками, что зрители очень негативно отреагировали на ребут. Подтвердила слова кинообозревателя и Скайлер Шулер, шеф-редактор портала TheDisInsider. В то же время она отметила хорошую игру исполнителя главной роли Дэвида Харбора, который, по её мнению, тянет весь фильм, однако в этом ему мешает сценарий и главные злодеи.

Поклонникам не стоит заранее огорчаться, поскольку тестовые показы нужны как раз для того, чтобы услышать, что с фильмом не так и постараться исправить ситуацию. «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы» выйдет в широкий прокат 12 апреля 2019 года. Ожидалось, что премьера состоится 11 января, но из-за длительного пост-продакшена режиссёр Ник Маршал решил отложить релиз.

В октябре в сеть слили первый трейлер «Хеллбоя», который продемонстрировали на закрытом мероприятии New York Comic Con. Хотя качество изображения оставляло желать лучшего, фанаты фильма смогли оценить внешний вид Парня из пекла. На том же Comic Con Харбор отметил, что ребут в первую очередь будет фильмом ужасов.