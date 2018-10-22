Валерия выложила в сеть фотографию в одном халате

Сегодня, 06:30 \\ Шоу-бизнес

Известная исполнительница Валерия на страницу социальной сети фотографию, на которой лежит в одном белом халате дома на воем диване. Женщина позирует на камеру для своего мужа.

 В своем Instagram певица сообщила, что день был довольно насыщенный. Валерии уже 50 лет, но выглядит на снимке она довольно хорошо. После рабочего дня и очередных съемок артистка даже не успела смыть макияж, но прилегла посмотреть телевизор. В это время ее муж Иосиф Пригожин неожиданно сфотографировал певицу. Супруг любит «подловить» свою любимую в моменты, когда она не видит присутствие камеры и находится в домашнем виде.

Под фотографией Валерия написала «Настаивает, чтобы выложила его произведение, что я и делаю».

Ранее известная певица Любовь Казарновская рассказала свой секрет счастья в семейной жизни. Женщина вместе со своим супругом отметила жемчужную свадьбу. Уже 30 лет они не расстатся. Исполнительница говорит, что самое главное – умение слушать свою вторую половину.

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Автор - Дарья Андросова
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