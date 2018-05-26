В Петербурге прошла новая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards

Вчера в Санкт – Петербурге прошла первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards.

Церемония награждения состоялась в Ледовом дворце.

Мероприятие было разбито на две части: официальная церемония награждения победителей и выступление интернационального квартета «Il Divo», который подарил гостям премии 1.5 часа прекрасной музыки.

Победителей премии выбирали путем независимого голосования, проведенного в социальной сети «ВКонтакте».

В итоге лауреатом премии стала рок – группа «ДДТ» в номинации «Это не рок-н-ролл, это зоопарк» за вклад в историю рок-музыки. Певица IOWA получила приз в номинации «Это Питер, детка» — лучший поп-исполнитель. Рэпер Oxxxymiron одержал победу в номинации «Не такой, как все» — лучший рэп-исполнитель. Народный артист РСФСР и певец Михаил Боярский получил приз в номинации «Поющий актер». Джипси-фолк-рок группа «The Hatters» победила в номинации «Настроение — Питер» — музыка улиц, мостов и дворов Петербурга. NeoClassic— «Невский crossover». Нейромонах Феофан выиграл в номинации «Шок-прорыв» — альтернативная музыка. Фестиваль «Классика на Дворцовой» победил в номинации «Фестиваль года».

Премия NCA Saint Petersburg Music Awards была организована при поддержке комитета по культуре Смольного. Она была учреждена в честь 20-летия группы компаний NCA, одной из лидеров на шоу – бизнес рынке России. Это оригинальный проект, такого в Северной столице еще не было.

Приятным и неожиданным юрпризом для гостей оказалось появление солистов шведской группы «Vacuum» Маттиаса Линдблума и Кена Хенслиа. Кульминацией шоу стало выступление квартета «Il Divo».

Организаторы премии выразили надежду, что в будущем она станет проводиться ежегодно.