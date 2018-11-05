Певица Любовь Казарновская рассказала о своих секретах семейного счастья

Сегодня, 00:30 \\ Шоу-бизнес

Известная исполнительница Любовь Казарновская рассказала свои секреты счастливой семейной жизни. В 2019 году их совместная жизнь пойдет на 31 год. Именно поэтому оперная певица вместе со своим супругом Робертом Росциком будут праздновать жемчужную годовщину. Пара решила пойти в загс через несколько месяцев после знакомства. С того самого дня они больше не расставались. Самое главное в семейном счастье является умение слушать друг друга. Если забыть об амбициях и своем эго, то можно построить гармонию в отношениях. Артистка уверяет своих поклонников, что самое главное в паре – это понимание. Именно благодаря умению слушать и понимать певице и Росцику удается сохранить брак и любовь.

 Любовь Казарновская также говорит, что в жизни у них часто случались трудности и сложности, «огонь» тоже не может постоянно присутствовать в паре. Муж постоянно поддерживает супругу и даже стал ей другом. Но благодаря ребенку связь между влюбленными укрепилась еще сильнее. Роберт постоянно уделял время своему малышу и принимал участие в его развитии. Мать мужа сыграла тоже не малую роль. Если бы не было гармонии в их отношениях, то и счастья полноценного не было бы.

Ранее Ольга Бузова выложила в сеть видео, на котором маленькая девочка, мечтавшая увидеться со своим кумиром. Малышка танцевала для певицы и удивляла ее. Благодаря этой девочке Ольга завела блокнот со своими секретами, как в детстве и сообщила о том, что безумно хочет дочку.

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Автор - Дарья Андросова
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