Диана Арбенина хочет взять ребенка из детского дома

Российская певица Диана Арбенина поделилась с фанатами планами на будущее. Она рассказала, что, несмотря на то, что у нее подрастают двое своих детей, она намерена взять ребенка из детского дома.

Артистка рассказала, что этот шаг вполне логичен и полностью осмыслен. Ведь ее собственные дети уже в скором времени упорхнут из родительского гнезда. Певица удачно совмещала материнство и гастрольную деятельность с творчеством и написанием новых песен. Известно, что Арбенина полетела на концерты уже на второй месяц после родов. В настоящее время Марта и Артем, которым сейчас по 8 лет, занимаются не только учебой, но также разнообразят свою жизнь различными секциями.

Певица отмечает, что дети растут слишком быстро. «Ты такой эгоист думаешь: что-то уже взрослые, как-то маленького уже хочется», - рассказывает Арбенина. Она уверена, что чужих детей не бывает, а взять ребенка из детского дома – это не спасение человечества, это «веление сердца».

Артистка рассказала, что не очень хочет, чтобы ее дети выбирали творческий путь, потому что творческие люди всегда в зоне риска. По ее словам, идеальным вариантом было, «если бы Тема выбрал профессию доктора, а Марта — архитектора». Но сейчас она еще не сильно задумывается о том, кем станут ее дети, потому что пока рано. Тем не менее, певица намерена поддерживать их во всем.