Диана Арбенина хочет взять ребенка из детского дома

Сегодня, 04:30 \\ Шоу-бизнес

Российская певица Диана Арбенина поделилась с фанатами планами на будущее. Она рассказала, что, несмотря на то, что у нее подрастают двое своих детей, она намерена взять ребенка из детского дома.

 Артистка рассказала, что этот шаг вполне логичен и полностью осмыслен. Ведь ее собственные дети уже в скором времени упорхнут из родительского гнезда. Певица удачно совмещала материнство и гастрольную деятельность с творчеством и написанием новых песен. Известно, что Арбенина полетела на концерты уже на второй месяц после родов. В настоящее время Марта и Артем, которым сейчас по 8 лет, занимаются не только учебой, но также разнообразят свою жизнь различными секциями.

Певица отмечает, что дети растут слишком быстро. «Ты такой эгоист думаешь: что-то уже взрослые, как-то маленького уже хочется», - рассказывает Арбенина. Она уверена, что чужих детей не бывает, а взять ребенка из детского дома – это не спасение человечества, это «веление сердца».

Артистка рассказала, что не очень хочет, чтобы ее дети выбирали творческий путь, потому что творческие люди всегда в зоне риска. По ее словам, идеальным вариантом было, «если бы Тема выбрал профессию доктора, а Марта — архитектора». Но сейчас она еще не сильно задумывается о том, кем станут ее дети, потому что пока рано. Тем не менее, певица намерена поддерживать их во всем.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

«Мама растила не дочь, а проект»: Волочкова откровенно рассказала о проблемах с матерью

 Балерина посетила шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии Анастасия Волочкова поделилась с ведущим личными проблемами и рассказала о своих отношениях с мужчинами.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Зрители негативно отреагировали на тестовые показы "Хеллбоя"

 Недавно начались тестовые показы нового фильма про «Хеллбоя», и первые отзывы...

В Московском зоопарке поселили первую за 30 лет амурскую лесную кошку

 Около полугода назад животное появилось на свет в Новосибирском зоопарке. Об этом пишет...

«Ненавижу всей душой»: Рита Дакота раскритиковала шоу-бизнес

 Дакота озадачила пользователей своими высказываниями о шоу-бизнсе, дав понять, что эта...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ