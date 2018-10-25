Ани Лорак разочаровала поклонников неудачным выбором наряда

Российская и украинская певица Ани Лорак подверглась критике за внешний вид. Звезда опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram снимок, где предстала в наряде, разочаровавшем ее фанатов.

Подписчики певицы недоумевают. Известно, что Ани Лорак редко когда можно упрекнуть за отсутствие вкуса. Однако в этот раз, как считают поклонники, она превзошла саму себя. Артистка облачилась в укороченный пестрый бомбер, джинсовую мини-юбку на пуговицах, топ, который также выполнен из джинсовой ткани, и высокие сапоги темного цвета. Этот наряд принадлежит новой коллекции H&M х Moschino.

Выбранные элементы одежды подчеркнули постройневшую фигуру певицы. Фанаты неоднократно отмечали, что звезда в последнее время действительно сильно похудела. Однако в целом, подписчики крайне негативно отнеслись к новому образу певицы. Очень многие сочли новый наряд «вульгарным». Некоторые отметили, что он выглядит очень дешево. Поклонники заявили, что даже снимок вышел не очень удачным. Фанаты готовы забыть сотни удачных образов после опубликованной «дешевки». Правда, часть поклонников Ани Лорак отметила, что красоту не испортишь даже неудачно подобранной одеждой. Но справедливо подчеркнула, что это не самый лучший образ певицы. Были и более удачные варианты.