«Дожидался утра в клубе»: Настю Балинскую заподозрили в измене Лёше Кудряшову

Экс-участник «Дома-2» поделился, что ссора в «их» день чуть не стоила паре отношений.

Лёша Кудряшов рассказал, что в день, когда он и Анастасия отмечали 11 месяцев своих отношений, между ними произошла размолвка. Пара поссорилась и решила провести эту ночь в разных клубах. Вскоре девушка прислала Кудряшову сообщение, в котором просила приехать за своими вещами позднее. На этом она хотела поставить точку в их отношениях. Алексей признался, что ему некуда было идти, поэтому он просто дожидался утра в ночном заведении.

На утро Балинская извинилась перед возлюбленным и пообещала не поступать с ним так подло. Однако поклонники пары заподозрили, что девушка не пускала Алексея домой не потому, что была на него зла. В клубе, где она проводила время без парня, Анастасия могла познакомиться с другим мужчиной. Запретив Алексею появляться дома без звонка, она могла изменять ему с другим, а утром притвориться невинной овечкой, будто любовника в их постели вовсе и не было.