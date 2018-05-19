Анастасия Стоцкая советует рожать детей, слушаться мужа и не критиковать власть

Сегодня, 14:04 \\ Шоу-бизнес

Певица удивила цитатой протоирея Андрея Ткачева.

Анастасия Стоцкая часто радует фанатов демонстрацией красивой жизни и собственных семейных ценностей. Однако мало кто догадывался, насколько «радикально» певица следует древним общественно-семейным укладам. В приведённой ею цитате протоирей наставляет людей брать пример не с Запада, а с Востока, где до сих пор семья имеет первостепенную важность, а люди уделяют больше внимания духовному, а не материальному. Это якобы даже спасает их от смерти.

Нежелание рожать детей он считает укладом несостоявшегося человека, который не имеет права раздавать советы и уж тем более критиковать власть за неумение справиться с огромной страной, территорию которой правителям так и хочется увеличить. Важным остаётся любовь к мужу, которого нужно обязательно слушаться. Но, советуя подобные ценности поклонникам, Анастасия Стоцкая не дала повода думать, что сама следует какому-либо из предложенных правил.

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Автор - Олеся Куприна
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