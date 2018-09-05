У Олега Яковлева есть сын, которого он скрывал 20 лет

Сегодня, 11:38 \\ Шоу-бизнес

В 2017 году умер солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. На данный момент в семье идет борьба за наследство умершего. Также стали открывать подробности личной жизни певца, о которой никто не знал. Последним известием стало то, что у музыканта растет сын Игорь Яковлев.

 Для всех родных и близких людей Олега Яковлева стало шоком то, что артист погиб так внезапно. Близкими людьми Олега были гражданская жена Александра Куцевол и лучший друг Роман Радов, который теперь является собственником наследства своего друга. Яковлев сам переписал часть того, что имеет на Радова.

На сегодняшний день вскрылись странные обстоятельства, которые сообщают о сыне Игоре. Женщина Татьяна Яковлева всегда была для всех племянницей Олега. Сыну уже исполнилось 20 лет и на данный момент он борется за наследство отца. Элина Мазурстала юристом семьи, которая представляет их интересы и защищает в суде.

Юрист утверждает, что Куцевол не имеет права претендовать на наследство из-за того, что не являлась официальной женой Яковлева. Но это не все предъявленные обвинения. Юрист считает, что девушка также занимает подделкой документов. Такая информация появилась после предъявления свидетельства о браке из Сербии. На саом деле в регистрационных книгах Сербии не имеется данной записи. На сегодняшний день дело приостановили до выяснения обстоятельств.

Олег Яковлев скончался в июне 2017 года от пневмонии. Перед смертью он успел оставить завещание, где написал имена «племянницы» Татьяны и друга Романа, с которым были вместе еще с университета.

Ранее стало известно, что умер Олег Лавров, который является народным артистом России, а также режиссером и актером. Мужчине было 70 лет.

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Автор - Дарья Андросова
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