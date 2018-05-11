Константин Меладзе спустя полгода не может прийти в себя от подарка Веры Брежневой
Композитор рассказал, что его жена умеет делать потрясающие подарки, от которых потом еще очень долгое время вспоминает вся семья. Прошедший юбилей не стал исключением. Музыкант все еще не пришел в себя от восторга.
Отмечается, что 55-летний юбилей знаменитого композитора и продюсера прошел в мае, однако, он все еще не может прийти в себя от тех эмоций, которые испытал, когда его любимая жена преподнесла трогательный долгожданный подарок. Константин Меладзе рассказал, что Брежнева поздравила его ночью. По его словам, певица подошла к нему, попросила закрыть глаза. После чего из темноты подъехал трак, откуда звучит очень знакомая мелодия. Меладзе подошел ближе и увидел Бориса Гребенщикова, который исполняет его любимую песню.
Как отмечает музыкант, он был в такой эйфории, что даже прослезился. Более того, сообщается, что слезы на глазах были у всей компании, которая сопровождала супругов в тот вечер. Подарок Веры Брежневой не оставил равнодушным никого, настолько он был трогателен. Певица отметил, что уже давно планировала этот подарок. Она даже как-то приобрела билеты на концерт Бориса Гребенщикова, однако, визит пришлось отменить, поскольку Константин Меладзе совсем не сторонник походов в общественные места.