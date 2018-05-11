Константин Меладзе спустя полгода не может прийти в себя от подарка Веры Брежневой

Сегодня, 10:58 \\ Шоу-бизнес

Композитор рассказал, что его жена умеет делать потрясающие подарки, от которых потом еще очень долгое время вспоминает вся семья. Прошедший юбилей не стал исключением. Музыкант все еще не пришел в себя от восторга.

 Отмечается, что 55-летний юбилей знаменитого композитора и продюсера прошел в мае, однако, он все еще не может прийти в себя от тех эмоций, которые испытал, когда его любимая жена преподнесла трогательный долгожданный подарок. Константин Меладзе рассказал, что Брежнева поздравила его ночью. По его словам, певица подошла к нему, попросила закрыть глаза. После чего из темноты подъехал трак, откуда звучит очень знакомая мелодия. Меладзе подошел ближе и увидел Бориса Гребенщикова, который исполняет его любимую песню.

Как отмечает музыкант, он был в такой эйфории, что даже прослезился. Более того, сообщается, что слезы на глазах были у всей компании, которая сопровождала супругов в тот вечер. Подарок Веры Брежневой не оставил равнодушным никого, настолько он был трогателен. Певица отметил, что уже давно планировала этот подарок. Она даже как-то приобрела билеты на концерт Бориса Гребенщикова, однако, визит пришлось отменить, поскольку Константин Меладзе совсем не сторонник походов в общественные места.

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Автор - Евгения Чернобаб
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