Дарья Друзьяк потеряла сознание на модном показе после скандала с Александром Серовым

Она все ещё переживает стресс из-за "грязи" и недоброжелателей. Да и здоровье знаменитости оставляет желать лучшего.

Девушка пытается наладить нормальную жизнь после неприятной ситуации с Александром Серовым. Она воспользовалась возможностью развеяться и отправилась на модный показ Moscow Fashion week в сопровождении друзей. По словам Дарьи Друзьяк, на фоне скандала и беременности её состояние внезапно ухудшилось. Гостья даже на секунду потеряла сознание и не рухнула на пол лишь благодаря реакции спутников.

Никита Турчин и Гера Скандал успели поймать падающую подругу и усадили на пуфик в зале. Вскоре к ним подошли охранники, которые предложили Дарье Друзьяк попить и вызвали медиков. Вскоре девушку осмотрели врачи "скорой помощи". Она рассказала изданию "StarHit", что на её здоровье сказались негативные комментарии в социальных сетях. А также давление со стороны самого Александра Серова, который, якобы, приходится отцом её ребенка.