«Как две капли»: Бузова не может забыть Гринёва и ищет его в «каждом встречном»

Сегодня, 17:25 \\ Шоу-бизнес

Победитель в конкурсе Ольги Бузовой подозрительно напоминает Александра Гринёва.

Недавно в своём Instagram-аккаунте Бузова проводила конкурс на лучшее кавер-исполнение любой из её песен. В результате конкурса одним из победителей стал молодой человек, подозрительно похожий на Александра Гринёва. Фанаты сошлись во мнении, что победитель конкурса не обладает особенными вокальными данными, а первое место ему досталось именно из-за ностальгии Бузовой.

Поклонники заметили, что типаж исполнителя и стиль в одежде «как две капли» напоминает Гринёва: высокий, темноволосый, смазливый, в кожаной куртке. Более того, мужчина имеет схожие с Гринёвым черты лица. Судя по «Замуж за Бузову», именно такой типаж привлекает исполнительницу. Поклонники считают, что Бузова не может забыть свою неудавшуюся симпатию и ищет Гринёва «в каждом встречном». Именно он был первым молодым человеком, на кого певица обратила внимание на проекте. Однако, после множества потраченных им впустую шансов, Бузова нашла в себе силы с ним попрощаться, но, как видно, не до конца. Фанаты надеются, что вскоре Ольга вылечится от лихорадки «Гринёва».

Поделиться новостью:
Автор - Хельга Финская
Главное за неделю

«Кати рядом нет»: Гоген Солнцев «ушел в отрыв» после исчезновения престарелой жены

 Шоумен жаловался, что операции по изменению внешности плохо повлияли на его супругу Екатерину Терешкович. После «пластики» жена Гогена Солнцева стала реже о нем заботиться, давая мужчине поводы для...

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Ивлеева зарабатывает на плагиате песни канала 55х55 про 15 сантиметров

 Девушка решила разместить песню со своими словами в Apple Music, однако похожая...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

«Мама растила не дочь, а проект»: Волочкова откровенно рассказала о проблемах с матерью

 Балерина посетила шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии Анастасия...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ