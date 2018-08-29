«Как две капли»: Бузова не может забыть Гринёва и ищет его в «каждом встречном»

Победитель в конкурсе Ольги Бузовой подозрительно напоминает Александра Гринёва.

Недавно в своём Instagram-аккаунте Бузова проводила конкурс на лучшее кавер-исполнение любой из её песен. В результате конкурса одним из победителей стал молодой человек, подозрительно похожий на Александра Гринёва. Фанаты сошлись во мнении, что победитель конкурса не обладает особенными вокальными данными, а первое место ему досталось именно из-за ностальгии Бузовой.

Поклонники заметили, что типаж исполнителя и стиль в одежде «как две капли» напоминает Гринёва: высокий, темноволосый, смазливый, в кожаной куртке. Более того, мужчина имеет схожие с Гринёвым черты лица. Судя по «Замуж за Бузову», именно такой типаж привлекает исполнительницу. Поклонники считают, что Бузова не может забыть свою неудавшуюся симпатию и ищет Гринёва «в каждом встречном». Именно он был первым молодым человеком, на кого певица обратила внимание на проекте. Однако, после множества потраченных им впустую шансов, Бузова нашла в себе силы с ним попрощаться, но, как видно, не до конца. Фанаты надеются, что вскоре Ольга вылечится от лихорадки «Гринёва».