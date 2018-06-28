Певица Алсу исполнила песни русского рока на программе "Вечерний Ургант"

Известна певица Алсу посетила программу «Вечерний Ургант». Иван Ургант, который является ведущим программы, сделал предложение принять участие в рубрике под названием «Мой ласковый и нежный рок». Именно поэтому исполнительница решила спеть в своей манере треки русского рока.

Алсу исполнила такие композиции, как «Черный пес Петербург» группы ДДТ, «Гражданская оборона», «Все идет по плану», а также «Моя бабушка курит трубку».

Иван заметил, что получилось довольно неплохо и он довольно давно не хотел махать черными анархистскими знаменами. Но в исполнении рока певицей Алсу такое желание возникло.

Ранее заслуженная артистка России Алсу отметила свое 20-летие на сцене. Уже долгое время женщина выступает с концертами и собирает огромные залы. Исполнительница посетила программу «Центральное телевидение», которая проходит на канале НТВ.