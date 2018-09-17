«Хорошая мать»: Алёна Водонаева показала, как воспитывает в сыне ненависть к людям

Бывшая звезда «Дома-2» отказывает ребёнку в гаджетах и учит его, исходя из собственного понимания мира.

Алёна Водонаева давно стоит костью в горле тех женщин, которые не могут позволить себе её жизнь. Из-за этого между Instagram-знаменитостью и подписчиками нередко возникали скандалы. Но если раньше ненависть недоброжелателей касалась только внешности и свободы мыслей Водонаевой, теперь камни в её сторону летят из-за методов воспитания единственного, 8-летнего сына Богдана. Звезда призналась, что не собирается класть в руки чада смартфон до тех пор, пока он не станет самостоятельным. Для Алёны важно, чтобы ребёнок был творческим и умел мыслить, как образованный человек, а не отличник, чему не способствуют часы, проведённые с гаджетами.

Себя Водонаева считает не только хорошей матерью, но таким же интеллектуально развитым человеком, потому все необходимые знания о мире она вкладывает сыну в голову лично. Например, на новом видео в Instagram она показательно провела с Богданом «воспитательную беседу», отметив, что мозг некоторых людей меньше, чем у собаки. Несколько подписчиков знаменитости посчитали, что подобные методы воспитания научат ребёнка только ненависти к людям, а не здоровому, критическому мышлению. И чтение тысяч произведений не изменит ситуацию, покуда мама будет насаждать ребёнку своё понимание прочитанного. Не все «ленивые, безответственные родители» согласились перенимать звёздный опыт и предпочли не делать своё чадо изгоем среди сверстников, контролируя пользование смартфонами.