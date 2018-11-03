Наставники "Голоса" за неделю не исполнили клятву участнице

Сегодня, 04:30 \\ Шоу-бизнес

Все четверо обязались утешить Анастасию Мартынову пиаром в социальных сетях. Однако молодая певица из Санкт-Петербурга до сих пор не получила обещанный подарок.

 Около недели назад участница не смогла пройти слепое прослушивание на шоу "Голос". Наставники повернулись к ней лицом только после окончания песни. Как выяснилось в ходе обсуждения, из-за волнения девушка не смогла продемонстрировать всех своих возможностей. Баста преисполнился сожаления и предложил прославить Анастасию Мартынову вне конкурса.

Рэпер отметил, что у него 2,6 миллионов подписчиков в Instagram. У Сергея Шнурова их 3,8 миллиона, а у Ани Лорак - 4,5 миллиона. Константин Меладзе не смог похвастаться столь широкой аудиторией на собственном аккаунте, однако упомянул 10 миллионов подписчиков жены - Веры Брежневой. В связи с этим Баста предложил Анастасии Мартыновой записать музыкальный ролик в его студии, чтобы затем опубликовать его на страницах судей в социальной сети. Это помогло бы ей прославиться больше, чем само шоу. Остальные наставники согласились с идеей, а Сергей Шнуров даже торжественно дал клятву. Пока она остается неисполненной.

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Автор - Александр Лубяной
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