Яна Рудковская архивным фото поздравила Евгения Плющенко с днём рождения

Сегодня, 13:42 \\ Шоу-бизнес

Продюсер также рассказала о дне знакомства, и месте, где прошла первая встреча с будущим мужем.

 На странице Яны Рудковской в Instagram появилась публикация, в которой она поздравила своего супруга с днём рождения. 3 ноября Евгению Плющенко исполнилось 36 лет, и жена решила ему напомнить о дне знакомства. В тексте публикации Рудковская поздравила мужа на английском языке, отметив, что для неё он всегда является чемпионом. А вот русская часть публикации рассказывает о дне знакомства пары. Плющенко и Рудковская познакомились на Трафальгарской площади в 2007 году, и, как отмечает продюсер, больше не расставались.

Поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям, отметив, что на фотографии пара выглядит такой же счастливой, как и сейчас. Также подписчики отметили, что за 11 лет Яна и Евгений практически не изменились, и выглядят всё также молодо. Они пожелали Плющенко долголетия и удачных проектов, которыми он будет радовать поклонников красивого фигурного катания.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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