Анастасия Каменских отметила год со дня своей сольной карьеры

Анастасия Каменских устроила торжественный праздник, который посвящен первому году сольной карьеры исполнительницы. Об этом событии певица рассказала поклонниками в сети Instagram, где написала на данную тему пост.

На фотографии Анастасия стоит с шарами в руках. Под снимком она рассказала, что настал тот самый день, когда она уже год является сольной певицей и работает над проектом NK. До своей сольной карьеры девушка состояла в дуэте «Потап и Настя».

Поклонники начали довольно быстро писать комментарии и поздравления исполнительнице. Также многие считают, что сольная карьера стала успешной для Насти. Фолловеры пожелали творческих успехов в дальнейшей работе. Данная фотография насчитывает больше 72 тысяч положительных отметок.

Ранее известная певица Полина Гаагарина выложила новую фотографию на своей странице в Instagram, где продемонстрировала отдых в Дубае. Поклонники заметили целлюлит на теле звезды, что очень их возмутило. Они считают, что певица старательно пыталась скрыть следы фотошопа, но аудитория заметила данный факт.