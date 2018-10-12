Анастасия Каменских отметила год со дня своей сольной карьеры

Сегодня, 21:30 \\ Шоу-бизнес

Анастасия Каменских устроила торжественный праздник, который посвящен первому году сольной карьеры исполнительницы. Об этом событии певица рассказала поклонниками в сети Instagram, где написала на данную тему пост.

 На фотографии Анастасия стоит с шарами в руках. Под снимком она рассказала, что настал тот самый день, когда она уже год является сольной певицей и работает над проектом NK. До своей сольной карьеры девушка состояла в дуэте «Потап и Настя».

Поклонники начали довольно быстро писать комментарии и поздравления исполнительнице. Также многие считают, что сольная карьера стала успешной для Насти. Фолловеры пожелали творческих успехов в дальнейшей работе. Данная фотография насчитывает больше 72 тысяч положительных отметок.

Ранее известная певица Полина Гаагарина выложила новую фотографию на своей странице в Instagram, где продемонстрировала отдых в Дубае. Поклонники заметили целлюлит на теле звезды, что очень их возмутило. Они считают, что певица старательно пыталась скрыть следы фотошопа, но аудитория заметила данный факт.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

«Кати рядом нет»: Гоген Солнцев «ушел в отрыв» после исчезновения престарелой жены

 Шоумен жаловался, что операции по изменению внешности плохо повлияли на его супругу Екатерину Терешкович. После «пластики» жена Гогена Солнцева стала реже о нем заботиться, давая мужчине поводы для...

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Ивлеева зарабатывает на плагиате песни канала 55х55 про 15 сантиметров

 Девушка решила разместить песню со своими словами в Apple Music, однако похожая...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

«Мама растила не дочь, а проект»: Волочкова откровенно рассказала о проблемах с матерью

 Балерина посетила шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии Анастасия...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ