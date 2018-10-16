Асимметричная грудь Седоковой привлекла внимание поклонников

Смотря на новый пост Анны, нельзя было не обратить внимания на её грудь.

Анна Седокова всегда привлекала к себе внимание своими «пышными» формами. Они не раз становились темой для обсуждения СМИ и поклонниками. Так и в этот раз женщина выставила новый пост на своей странице в Instagram в открытом купальнике, где фанаты смогли хорошо рассмотреть её красивые формы. Большая грудь, плоский живот – не женщина, а мечта. Учитывая то, что Седокова родила троих детей, многие могут только позавидовать такой фигуре.

Однако в этот раз грудь девушки привлекла не только своей красотой, но и асимметричностью. На фото можно заметить, что одна грудь девушки немного больше другой. Поклонники начали обсуждать, чем же это было вызвано. Так, многие считают, что это обычное явление от природы. Но есть и такие, которые предполагают, что асимметрия была вызвана родами и кормлением троих детей. Развивая тему родов, некоторые фанаты посчитали, что после кормления грудью Седокова решила сделать пластику, которая оказалась не совсем удачной и из-за этого грудь стала несимметрична. Хотя Анна всегда обладала не маленькой грудью, и женщине эта операция была совсем ни к чему.