«Вымирающий вид»: Кристина Асмус уговорила Гарика Харламова на селфи

View this post on Instagram

Совместное фото. Редкий, вымирающий вид. Выведенный методом шантажа и угроз 😂😂😂 Девчат, а у вас как с этим делом? Часами уговариваете мужа сфоткаться или как я - в лучшем случае неделями?)))) 🤦🏼‍♀️ #скажичиииииииз 🤪📸