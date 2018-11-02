«Вымирающий вид»: Кристина Асмус уговорила Гарика Харламова на селфи

Сегодня, 20:28 \\ Шоу-бизнес

Актриса поделилась трогательным снимком, на нем она позирует со своим супругом-комиком. Как оказалось, Гарик Харламов редко соглашается на селфи и Кристине Асмус пришлось добиваться снимка неделями.

 Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи со своим мужем Гариком Харламовым. В описании актриса написала, что совместные фото – «вымирающий вид». По словам Асмус, она добилась снимка путем «угроз и шантажа».

В итоге, актриса все-таки уговорила Гарика Харламова на селфи и поделилась результатом со своими поклонниками. Кристина Асмус также поинтересовалась, есть ли у других девушек такая же проблема. Как оказалось, в комментариях нашлось множество дам, пожаловавшихся на своих мужей, нежелающий делать фото.

Снимок пользователи назвали очень милым. По мнению комментаторов, Кристина Асмус и Гарик Харламов гармонично и мило смотрятся рядом, поэтому им стоит почаще делать совместные снимки.

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Автор - Анна Пушкина
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