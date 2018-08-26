Ким Кардашьян раздела неидеальных женщин ради бизнеса

Сегодня, 19:59 \\ Шоу-бизнес

Американская звезда с идеальными формами продолжает шокировать рекламными кампаниями.

Косметический бизнес Ким Кардашьян продолжает покорять вершины мировых продаж. Вскоре звезда выпускает продолжение серии ароматов KKW BODY, который должен подойти любым женщинам – даже неидеальным. Кстати, это главный посыл всей выпускаемой продукции Кардашьян в 2018 году.

Для рекламы палетки теней Ким раздевалась сама и даже привлекла к съёмкам свою младшую дочь Чикаго. Но в рекламе аромата «для любого тела» звезда оголяться не стала. Она раздела разных женщин: разной расы и телосложения – от пышных дам со складками и растяжками до просто неспортивных и анорексичного вида. Поклонники звезды с трудом понимаю замысел, но просят подумать Ким дважды во время следующей рекламной кампании. Подобные идеи вряд ли привлекут кого-то, кроме фанатичных поклонников семейства Кардашьян. У других же они вызывают только смех и оцепенение.

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Автор - Олеся Куприна
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