Поклонница сообщила о беременности от Филиппа Киркорова

58-летняя жительница Москвы требует от исполнителя 200 тысяч долларов на медицинские процедуры. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Женщина представилась Светланой Сафиевой. Она сообщила СМИ о весьма "страстных отношениях" с Филиппом Киркоровым, которые длятся с 2012 года. Поклонница уверяет, что впервые забеременела от певца спустя несколько месяцев после их знакомства. Однако двух новорожденных детей тут же украли. Светлана Сафиева подозревает, что близнецы попали к Алле Пугачевой и Максиму Галкину, которые обзавелись пополнением в то же самое время.

Теперь москвичка обнаружила новую беременность. На этот раз - тройня. Отцом считает все того же Филиппа Киркорова. Светлана Сафиева пожаловалась, что положение сильно ослабило её здоровье. Отношения с поп-королем внезапно очень испортились. Поэтому фанатка подает на него в Пресненский суд с требованием материальной компенсации на грядущие роды.