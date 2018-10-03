Поклонница сообщила о беременности от Филиппа Киркорова

Сегодня, 19:57 \\ Шоу-бизнес

58-летняя жительница Москвы требует от исполнителя 200 тысяч долларов на медицинские процедуры. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

 Женщина представилась Светланой Сафиевой. Она сообщила СМИ о весьма "страстных отношениях" с Филиппом Киркоровым, которые длятся с 2012 года. Поклонница уверяет, что впервые забеременела от певца спустя несколько месяцев после их знакомства. Однако двух новорожденных детей тут же украли. Светлана Сафиева подозревает, что близнецы попали к Алле Пугачевой и Максиму Галкину, которые обзавелись пополнением в то же самое время.

Теперь москвичка обнаружила новую беременность. На этот раз - тройня. Отцом считает все того же Филиппа Киркорова. Светлана Сафиева пожаловалась, что положение сильно ослабило её здоровье. Отношения с поп-королем внезапно очень испортились. Поэтому фанатка подает на него в Пресненский суд с требованием материальной компенсации на грядущие роды.

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Автор - Александр Лубяной
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