«Там я царица морская, а здесь жена»: Мария Захарова рассказала о своем муже

Сегодня, 19:16 \\ Шоу-бизнес

В 2005 году в Нью-Йорке Мария Захарова вышла замуж за предпринимателя Андрея Макарова. Дипломат не часто говорит о своей личной жизни, однако в новом интервью она сделала исключение и даже прокомментировала свою скандальную свадебную фотосессию.

Мария Захарова дала интервью Ирине Шихман, которая ведет на YouTube шоу «А поговорить?». Дипломат России рассказала о своем муже, хотя ранее предпочитала оставлять эту тему без обсуждений. По словам Захаровой, ее супруг не любит публичную жизнь, но не прячется от камер папарацци.

Захарова рассказала, что ее супруг – менеджер в одной из российских компаний. По образованию ее муж является инженером. Мария Захарова также отметила, что она и ее супруг зарабатывают «примерно одинаково». Также дипломат высказала возмущение по поводу информации в СМИ об «охраняемой тайне» вокруг ее мужа.

По словам Захаровой, она не прячет мужа и сам он также не скрывается от камер. Они часто вместе появляются на публичных мероприятиях, просто это почему-то не обсуждается. Захарова также рассказала, что она быстро переключается после политически мероприятий.

 «Там я царица, а здесь жена», - сказала Захарова о своих отношениях с мужем дома. Говоря о скандальной фотосессии, которая лишь недавно перестала быть обсуждаемой, дипломат рассказала историю.

В день свадьбы их фотографировал Николай Комиссаров, снимки и пленка оставались у него. Когда фотографии появились в Сети, Захарова ему позвонила и спросила, зачем он их опубликовал. Фотограф ответил, что он хотел показать в Захаровой «женщину». Якобы, все видят в ней «жесткого человека», а фотосессия эти мысли опровергла.

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Автор - Анна Пушкина
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