«Почти не изменилась»: Самбурская показала архивное фото из детства

View this post on Instagram

Сидим с одноклассницами, культурно выпиваем юпи) на фоне ковра, естественно) мне 13 лет. Если ещё раз спросят про пластику носа, пожалуйста, я наверное ее в 12 сделала. Радует, что мешки под глазами у меня с детства и никуда не делись. И что на юпи тоже можно вырасти здоровой и красивой))))