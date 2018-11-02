«Почти не изменилась»: Самбурская показала архивное фото из детства

Актриса опубликовала в своем Instagram снимок, на котором ей всего 13 лет. Самбурская развеяла слухи о «пластике» носа и пошутила о том, что мешки под глазами остались у нее с детства.

Настасья Самбурская показала архивное фото из детства. На снимке будущая актриса сидит со своими одноклассницами и «культурно» пьет напиток «Юппи». Конечно же, снимок сделан на фоне ковра, который в те года украшал стены почти всех россиян.

В описании Самбурская указала, что ее часто спрашивают о возможной ринопластике. Судя по снимку, актриса не делала никаких операций и не меняла форму своего носа. «Совсем не изменилась», - написали комментаторы под архивным фото Самбурской и отметили, что актриса прекрасно выглядела и в детстве.

В комментариях также появилась масса лестных комплиментов о том, что Настастья Самбурская имеет хорошее чувство юмора и обладает естественной красотой. Ранее актрису часто обвиняли в излишней любви к спорту. Многие даже считали, что Самбурская «переборщила» с занятиями и потеряла свою женственность. Теперь же мнение хейтеров изменилось, многие признают, что звезда «Универа» имеет хорошую фигуру.