«Почти не изменилась»: Самбурская показала архивное фото из детства

Сегодня, 06:30 \\ Шоу-бизнес

Актриса опубликовала в своем Instagram снимок, на котором ей всего 13 лет. Самбурская развеяла слухи о «пластике» носа и пошутила о том, что мешки под глазами остались у нее с детства.

Настасья Самбурская показала архивное фото из детства. На снимке будущая актриса сидит со своими одноклассницами и «культурно» пьет напиток «Юппи». Конечно же, снимок сделан на фоне ковра, который в те года украшал стены почти всех россиян.

В описании Самбурская указала, что ее часто спрашивают о возможной ринопластике. Судя по снимку, актриса не делала никаких операций и не меняла форму своего носа. «Совсем не изменилась», - написали комментаторы под архивным фото Самбурской и отметили, что актриса прекрасно выглядела и в детстве.

В комментариях также появилась масса лестных комплиментов о том, что Настастья Самбурская имеет хорошее чувство юмора и обладает естественной красотой. Ранее актрису часто обвиняли в излишней любви к спорту. Многие даже считали, что Самбурская «переборщила» с занятиями и потеряла свою женственность. Теперь же мнение хейтеров изменилось, многие признают, что звезда «Универа» имеет хорошую фигуру.

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Автор - Анна Пушкина
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