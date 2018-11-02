Ирена Понарошку выбрала имя для новорожденного "листика"

Мальчика назвали Теодором. Телеведущая объявила об окончательном решении на странице в Instagram.

Ребенок появился на свет 24 октября. Однако больше недели родители не могли определиться с именем для новорожденного сына. Накануне Ирена Понарошку подготовила список из девяти вариантов. В него также вошли такие имена, как Отто, Роберт, Кай, Александр, Моисей, Богдан и Соломон. Счастливая мама также показала свидетельство о рождении, в котором мальчик записан Теодором Александровичем Листом. До этого знаменитость ласково называла младенца "листиком" в честь фамилии. Вдобавок, она порадовала читателей фотографией Тео. Пусть и со спины.

Не все подписчики остались довольны выбором Ирены Понарошку. Один из них отметил, что "Теодор" - это зарубежный вариант русского "Федор". Он предположил, что телеведущая "выпендрилась". Некоторые разделили это мнение и посетовали, что Ирена Понарошку не выбрала что-нибудь из отечественного.

Напомним, она родила уже второго ребенка от диджея Александра Листа. В 2011 году Ирена Понарошку родила первенца, которого также назвала необычным именем - Серафим. Стоит отметить, что глава семейства сделал фамилией свой творческий псевдоним. До этого в документах назывался Глуховым.



