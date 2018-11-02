Ксения Бородина сразила Сеть стройным телом в алом купальнике

Звезда шоу «Дом-2» пошутила о том, что удачный фасон ее купальника позволяет пропускать занятия в тренажерном зале и даже отказаться от «фотошопа». Пользователи пришли в восторг от снимка Ксении Бородиной и написали ей массу комплиментов.

Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем ведущая позирует на пляже в алом купальнике. Судя по фото, Бородина прекрасно себя чувствует на отдыхе. В описании звезда шоу «Дом-2» описала модель своего купальника и пошутила о том, что завышенная талия на плавках удачно скрывает «все лишнее».

Ксения Бородина сразила Сеть своим стройным телом в алом купальнике. Пользователи не прекращают писать ей лестные комментарии и комплименты. По мнению фанатов, Бородиной можно не переживать из-за лишнего веса, так как она находится в прекрасной форме и отлично выглядит. Всего за несколько часов снимок Ксении Бородиной в алом купальнике собрал более 300 000 лайков.