Ксения Бородина сразила Сеть стройным телом в алом купальнике

Сегодня, 17:43 \\ Шоу-бизнес

Звезда шоу «Дом-2» пошутила о том, что удачный фасон ее купальника позволяет пропускать занятия в тренажерном зале и даже отказаться от «фотошопа». Пользователи пришли в восторг от снимка Ксении Бородиной и написали ей массу комплиментов.

Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем ведущая позирует на пляже в алом купальнике. Судя по фото, Бородина прекрасно себя чувствует на отдыхе. В описании звезда шоу «Дом-2» описала модель своего купальника и пошутила о том, что завышенная талия на плавках удачно скрывает «все лишнее».

Ксения Бородина сразила Сеть своим стройным телом в алом купальнике. Пользователи не прекращают писать ей лестные комментарии и комплименты. По мнению фанатов, Бородиной можно не переживать из-за лишнего веса, так как она находится в прекрасной форме и отлично выглядит. Всего за несколько часов снимок Ксении Бородиной в алом купальнике собрал более 300 000 лайков.

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Автор - Анна Пушкина
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