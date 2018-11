4-я стадия рака: певица МакSим рассказала об ужасном диагнозе

View this post on Instagram

Не выпускай🖐🏻 4 стадия онкологии. 18 курсов химиотерапии. 27 курсов облучения. Еще 9 - головного мозга. Вроде все.. Папочка, как я рада, что мы это все прошли!! В палате не осталось никого, кроме Сергея Орефьевича, моего папы.. Здесь никакая сила неподвластна, только Бог! Любите жизнь! Любите родителей! Цените каждый момент.. Здесь и сейчас.