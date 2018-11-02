4-я стадия рака: певица МакSим рассказала об ужасном диагнозе

У себя в Instagram артистка разместила трогательный ролик, на котором мужчина играет на гитаре и поет о том, как соскучился по дому. В описании МакSим рассказала, что в ролике показан ее отец, поборовший ужасное заболевание.

Долгое время певица находилась вдали от прессы, она стала реже давать концерты и совсем не комментировала слухи о своем здоровье. Ходили слухи о том, что МакSим пришлось уйти в вынужденный отпуск из-за своей болезни. Как оказалось, у певицы были основания прекратить концерты, причиной этому стала вовсе не ее болезнь

«4-я стадия онкологии», - написала под роликом с поющим отцом певица. По словам МакSим, ее папа прошел 18 курсов химиотерапии и 28 раз проходил облучение. Помимо этого, еще 9 процедур ему делали непосредственно для головного мозга. Отец певицы смог перебороть 4-ю стадию рака.

Сейчас певица пишет, что она рада от того, что им удалось через все это пройти. По всей видимости, МакSим рассказала об ужасном диагнозе лишь после того, как страшная болезнь отступила. Пользователи Сети поздравили певицу и ее отца с успешной борьбой с онкологией. Они пишут, что папа МакSим – сильный мужчина, которому удалось сохранить силы и желание жить даже после продолжительной болезни.