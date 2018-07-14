"Элегантна и женственна": Наталья Подольская поменяла имидж

Российская певица стала выглядеть не так, какой ее привыкли обычно видеть поклонники. Из-за этого ее начали сравнивать с другими знаменитостями, в частности, с коллегой Кристиной Орбакайте и даже с певицей из 90-х Сандрой.

Накануне на официальной странице социальной сети Instagram известной певицы Натальи Подольской появилась свежая публикация. В аккаунте она разместила фотографию, на которой запечатлена в необычном виде. Когда поклонники увидели ее, то сразу поняли, что она поменяла имидж. На снимке они уже не увидели ее длинных волос - они то ли были сострижены, то ли заколоты сзади. Также фанаты заметили, что Подольская надела классический брючный костюм, что совсем не в ее стиле.

"Как будто короткая стрижка? Бесподобно красиво! Всегда с утонченным вкусом, элегантна и женственна. Настоящая артистка!!!", "Вот такой стиль вам к лицу! Офигенная!", "Наташа, умница и красавица) И всегда вызывает у меня восхищение!", - написали они в комментариях.

Тем не менее, не остались в стороне и хейтеры, которые нашли "изъян" на теле Натальи Подольской. Многие из них негативно отозвались о ногах и пальцах певицы: "Зачем показывать свои страшные длинные пальцы на ногах, особенно когда второй палец длиннее первого. Фу, страшно смотрятся", "Только ноги подкачали, кривоваты уж больно".