Много навалилось: невеста Тимати покинула Россию из-за «эмоционального груза»

Анастасия Решетова рассказала, что сейчас она находится на «райском острове». Там она страдает от акклиматизации и пытается выспаться.

Невеста Тимати часто отдыхает за границей. В этот раз Решетова покинула Россию для путешествия на тропические острова. У себя в Instagram девушка раскрыла причину своего внезапного отлета. Оказалось, на Решетову «много навалилось» в Москве. Невеста Тимати страдала от «эмоционального груза» и решила отдохнуть в теплых странах.

После этого Решетова опубликовала еще один снимок. На нем она позирует в лучах солнечного света. В описании модель сравнила себя с фениксом. По всей видимости, отдых идет Анастасии Решетовой на пользу. Невеста Тимати не комментирует подробностей срочного отлета из России, оставляя поклонников в неведении.

Пользователи всерьез обеспокоены загадочными публикациями Решетовой. Многим интересно, поехал ли с ней отдыхать Тимати или модель покинула Россию из-за ссоры с возлюбленным.