«Мама растила не дочь, а проект»: Волочкова откровенно рассказала о проблемах с матерью

Балерина посетила шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии Анастасия Волочкова поделилась с ведущим личными проблемами и рассказала о своих отношениях с мужчинами.

Волочкова откровенно рассказала Корчевникову, что она винит свою мать в том, что та разрушила ее личную жизнь. Балерина поведала о проблемах с матерью и открыла причины расставаний с любимыми мужчинами.

По словам Волочковой, ей пришлось тяжело трудиться ради карьеры. Сначала ее условно приняли в училище, там юной балерине было нужно изо всех сил доказывать свое право на обучение и занятия балетом. Потом Волочкова смогла добиться успеха, ее пригласили в Мариинский театр, а после она выступала на сцене Большого театра.

Однако личная жизнь у Волочковой не складывалась. Балерина рассказала, что когда ей было 19 лет, ее мама не позволяла ей ходить в рестораны и на свидания. Мать Волочковой твердила, что сначала ей нужно сделать карьеру. Балерина слушалась и продолжала заниматься балетом.

Потом она познакомилась с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Богатый ухажер поразил Волочкову подарками и вниманием. Бизнесмен предлагал балерине стать его второй женой, однако всему помешала мать. Мама Волочковой стала уговаривать ее бросить Керимова и всячески вмешивалась в их отношения. В итоге, балерина и бизнесмен расстались.

После Волочкова встретила Игоря Вдовина. С ним балерина сыграла свадьбу и родила от него дочь. Однако и в этих отношениях мама Волочковой постоянно настраивала ее против мужа.

По словам Волочковой, мать всегда пыталась ею манипулировать. Балерина заметила, что если та узнавала о ее отношениях, то они обязательно распадались. «Мама растила не дочь, а проект», - утверждает Волочкова и считает, что ее самая близкая родственница попросту видит в ней источник дохода. Сейчас балерина оградилась от манипуляций матери и не слушает ее советов.