«Мама растила не дочь, а проект»: Волочкова откровенно рассказала о проблемах с матерью

Сегодня, 14:19 \\ Шоу-бизнес

Балерина посетила шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии Анастасия Волочкова поделилась с ведущим личными проблемами и рассказала о своих отношениях с мужчинами.

Волочкова откровенно рассказала Корчевникову, что она винит свою мать в том, что та разрушила ее личную жизнь. Балерина поведала о проблемах с матерью и открыла причины расставаний с любимыми мужчинами.

По словам Волочковой, ей пришлось тяжело трудиться ради карьеры. Сначала ее условно приняли в училище, там юной балерине было нужно изо всех сил доказывать свое право на обучение и занятия балетом. Потом Волочкова смогла добиться успеха, ее пригласили в Мариинский театр, а после она выступала на сцене Большого театра.

Однако личная жизнь у Волочковой не складывалась. Балерина рассказала, что когда ей было 19 лет, ее мама не позволяла ей ходить в рестораны и на свидания. Мать Волочковой твердила, что сначала ей нужно сделать карьеру. Балерина слушалась и продолжала заниматься балетом.

Потом она познакомилась с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Богатый ухажер поразил Волочкову подарками и вниманием. Бизнесмен предлагал балерине стать его второй женой, однако всему помешала мать. Мама Волочковой стала уговаривать ее бросить Керимова и всячески вмешивалась в их отношения. В итоге, балерина и бизнесмен расстались.

После Волочкова встретила Игоря Вдовина. С ним балерина сыграла свадьбу и родила от него дочь. Однако и в этих отношениях мама Волочковой постоянно настраивала ее против мужа.

По словам Волочковой, мать всегда пыталась ею манипулировать. Балерина заметила, что если та узнавала о ее отношениях, то они обязательно распадались. «Мама растила не дочь, а проект», - утверждает Волочкова и считает, что ее самая близкая родственница попросту видит в ней источник дохода. Сейчас балерина оградилась от манипуляций матери и не слушает ее советов.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Екатерина Андреева вернулась на передачу "Время" после скандала

Телеведущая Екатерина Андреева вернулась на телепередачу «Время» на Первом канале после громкого скандала.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

«Кати рядом нет»: Гоген Солнцев «ушел в отрыв» после исчезновения престарелой жены

 Шоумен жаловался, что операции по изменению внешности плохо повлияли на его супругу...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

Надежда Бабкина стала длинноволосой блондинкой

 Артистка всегда была обладательницей темного цвета волос, однако на последних...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ