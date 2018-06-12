Отец ребенка Виктории Бони хочет жениться на шведской модели‍

Сегодня, 14:12 \\ Шоу-бизнес

Никто не верил, что однажды 33-летний Алекс Смерфит захочет серьезных отношений, ведь его всегда окружали девушки модельной внешности, однако в браке он ни разу не был.

 Именно по этой причине многие сразу не восприняли новость, что у ирландского бизнесмена появилась девушка, на которой он хочет жениться. Как бы не сомневались окружающие, в окружении отца ребенка Виктори Бони утверждают, что его намерения в отношении новой возлюбленной более чем серьезны.

 По словам этих людей, девушка - шведская модель Натали Синквист, обладательница завидной фигуры. Она также ведет свой блог в социальной сети Instagram, где часто берет рекламу нижнего белья. Известно, что предприниматель уже познакомил ее с родителями.

 Ранее Алекс Смерфит встречался с российской телеведущей Викторией Боней. У пары даже появилась совместная дочь, однако бракони так и не заключили. Пара рассталась в 2017 году, оба они заявили, что оставили между собой дружеские отношения.

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Автор - Мартина Корф
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