Элитные машины Дмитрия Тарасова арестованы за долги по алиментам

Первая супруга Оксана жалуется, что спортсмен не выплатил 15 миллионов рублей. О новом повороте судебного процесса рассказал адвокат женщины Сергей Жорин.

Правозащитник помогает бывшей жене Дмитрия Тарасова взыскать долги по алиментам, которые суд обязал платить в интересах дочери Ангелины. Он отметил, что клиентка не требует от спортсмена непомерной компенсации, а лишь пытается получить законную сумму на обеспечение нужд ребенка. Как напомнил Сергея Жорина, ранее Дмитрий Тарасов пытался сократить размер алиментов.

Однако теперь суд принялся за дело решительно. Он арестовал два элитных автомобиля футболиста. Теперь Дмитрию Тарасову придется устранить задолженность, чтобы не потерять свои машины.

В октябре доселе отмалчивавшийся отец опубликовал на Instagram длинный пост, посвященный конфликту с бывшей женой. Он заявил, что обе его дочери, Ангелина и Милана, ни в чем не будут нуждаться. По словам Дмитрия Тарасова, СМИ "раздувают сплетни". Он призвал подписчиков не лезть в личную жизнь незнакомых людей и обратить внимание на своих близких.