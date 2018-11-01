«Ненавижу всей душой»: Рита Дакота раскритиковала шоу-бизнес

Сегодня, 12:33 \\ Шоу-бизнес

Дакота озадачила пользователей своими высказываниями о шоу-бизнсе, дав понять, что эта сфера ей не нравится. Певица утверждает, что мечтает поселиться на берегу океана в уютном доме со своей дочерью и собакой.

 В своем Instagram Рита Дакота опубликовала новый снимок. На нем она запечатлена в студии звукозаписи, в наушниках и рядом с микрофоном. В описании под снимком Дакота раскритиковала шоу-бизнес и описала свою мечту на сегодняшний день.

«Ненавижу всей душой», - написала Дакота о шоу-бизнесе и назвала его «логовом». По словам певицы, она хотела бы иным способом доносить свое творчество до людей. Рита Дакота радуется, что сейчас может общаться со своими поклонниками через Instagram. Однако в будущем она надеется, что и эта социальная сеть ей не понадобится.

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Я ненавижу шоу-бизнес всей душой. Это «логово», где почти нет исключений. И я бы всё отдала за то, чтобы можно было доносить своё творчество до людских ушей как-то иначе. Однажды я придумаю с этим что-нибудь.. Когда-то у меня вообще не было других вариантов, сейчас у меня есть инстаграм и уже немного легче, а однажды будет какой- то такой новый способ, что не нужен будет даже инстаграм. И тогда я поселюсь в уютном домике на берегу океана с Мией и огромной собакой, буду звать гостей, готовить ризотто, писать свои песни в коморке на заднем дворе, и кроме самых родных и самых ‘моих’ никто и никогда меня не достанет. Вот моя мечта на сегодня.

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Пользователи упрекнули Риту Дакоту в том, что шоу-бизнес, который она «ненавидит всей душой», приносит ей доход и является основным методом заработка денег. По мнению комментаторов, певица слишком раскритиковала данную сферу, ведь именно шоу-бизнес сделал ее знаменитой и популярной.

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Автор - Анна Пушкина
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