«Ненавижу всей душой»: Рита Дакота раскритиковала шоу-бизнес

Дакота озадачила пользователей своими высказываниями о шоу-бизнсе, дав понять, что эта сфера ей не нравится. Певица утверждает, что мечтает поселиться на берегу океана в уютном доме со своей дочерью и собакой.

В своем Instagram Рита Дакота опубликовала новый снимок. На нем она запечатлена в студии звукозаписи, в наушниках и рядом с микрофоном. В описании под снимком Дакота раскритиковала шоу-бизнес и описала свою мечту на сегодняшний день.

«Ненавижу всей душой», - написала Дакота о шоу-бизнесе и назвала его «логовом». По словам певицы, она хотела бы иным способом доносить свое творчество до людей. Рита Дакота радуется, что сейчас может общаться со своими поклонниками через Instagram. Однако в будущем она надеется, что и эта социальная сеть ей не понадобится.

Пользователи упрекнули Риту Дакоту в том, что шоу-бизнес, который она «ненавидит всей душой», приносит ей доход и является основным методом заработка денег. По мнению комментаторов, певица слишком раскритиковала данную сферу, ведь именно шоу-бизнес сделал ее знаменитой и популярной.