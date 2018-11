«Ненавижу всей душой»: Рита Дакота раскритиковала шоу-бизнес

View this post on Instagram

Я ненавижу шоу-бизнес всей душой. Это «логово», где почти нет исключений. И я бы всё отдала за то, чтобы можно было доносить своё творчество до людских ушей как-то иначе. Однажды я придумаю с этим что-нибудь.. Когда-то у меня вообще не было других вариантов, сейчас у меня есть инстаграм и уже немного легче, а однажды будет какой- то такой новый способ, что не нужен будет даже инстаграм. И тогда я поселюсь в уютном домике на берегу океана с Мией и огромной собакой, буду звать гостей, готовить ризотто, писать свои песни в коморке на заднем дворе, и кроме самых родных и самых ‘моих’ никто и никогда меня не достанет. Вот моя мечта на сегодня.