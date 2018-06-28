Поболеть не дают: Елена Воробей выписалась из больницы и обвинила журналистов в обмане

Сегодня, 12:14 \\ Шоу-бизнес

На своей странице в Instagram женщина устроила конкурс на лучшую «хохму» для заголовка фейк-news статьи.

Недавно известная юморист Елена Воробей попала в больницу после того, как упала в обморок. Женщине был поставлен диагноз «нестабильная стенокардия». Она провела в больнице несколько дней после чего её благополучно выписали и разрешили вернуться домой. Из-за активного рабочего графика артистке даже поболеть нормально не дают.

Воробей записала видео и выложила его на свою страницу в Instagram, в котором сообщила поклонниками о том, что с ней всё в порядке и она возвращается домой. Однако в комментарии к видео она обвинила «острых» на язык журналистов в обмане. Воробей заявила, что журналисты, не зная полной картины событий, вырывают из контекста то, что можно побыстрее «втюхать» читателям. Женщина сама предложила пару забавных вариантов для размышления при написании статей: «Воробей всё же сделала ноги», «Воробей на бровях доставили в больницу прямо с поезда» или «что же или КТО вскружил голову Воробей так, что она оказалась на больничной койке». Артистка комического жанра с юмором воспринимает все новостные заметки, «высосанные» журналистами «из пальца». Так, она даже устроила конкурс среди своих подписчиков на самое нелепое и смешное название для возможной статьи, призом которого будет являться поход на её спектакль или же подарок со специальным именным автографом.

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Автор - Хельга Финская
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