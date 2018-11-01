Караулова приобрела квартиру в элитном месте Москвы

Певица Юлианна Караулова на днях купила недвижимость в центре столицы.

Юлианна Караулова стала хозяйкой элитного жилья в Москве. Сейчас молодая артистка занимается ремонтом и благоустройством новой квартиры. Она рассказала, что на осуществление мечты собирала финансы 15 лет. Теперь 30-летняя звезда находится в творческом поиске подходящего дизайна.

За помощью Юлианна обратилась к своим подписчикам в Instagram. «Друзья, мне нужны идеи по дизайну квартиры. Если кто-то проходил недавно подобную стадию, жду ваших советов. Строительная бригада и дизайнеры у меня уже есть», - опубликовала певица в сети. Сейчас жилье Карауловой представляет только голые стены, что создает неограниченное поле для фантазий. В то же время фанаты звезды обеспокоены ее отношениями с саунд-директором Андреем Черным. Юлианна утверждает, что пара постоянно переносит свадьбу из-за отсутствия времени.