Караулова приобрела квартиру в элитном месте Москвы

50 оттенков серого. Теперь я могу их различить и знаю, какой правильный, а какой не очень)) А все потому, что я впервые в своей жизни делаю ремонт. У себя в квартире. В своей. До сих пор не могу в это поверить)) Полжизни на нее работала 😂🤦🏼‍♀️ Вдруг среди вас есть те, кому есть, что сказать? Нашли гениальную идеальную кухню - делитесь контактом. Точно знаете, где самые крутые и при этом не самые дорогие диваны/кровати/двери/стулья/whatever - срочно расскажите. В общем, жду ваших рекомендаций по любым ремонтным поводам. Дизайнеры и бригада у меня уже есть, если что))