Караулова приобрела квартиру в элитном месте Москвы
Певица Юлианна Караулова на днях купила недвижимость в центре столицы.
Юлианна Караулова стала хозяйкой элитного жилья в Москве. Сейчас молодая артистка занимается ремонтом и благоустройством новой квартиры. Она рассказала, что на осуществление мечты собирала финансы 15 лет. Теперь 30-летняя звезда находится в творческом поиске подходящего дизайна.
За помощью Юлианна обратилась к своим подписчикам в Instagram. «Друзья, мне нужны идеи по дизайну квартиры. Если кто-то проходил недавно подобную стадию, жду ваших советов. Строительная бригада и дизайнеры у меня уже есть», - опубликовала певица в сети. Сейчас жилье Карауловой представляет только голые стены, что создает неограниченное поле для фантазий. В то же время фанаты звезды обеспокоены ее отношениями с саунд-директором Андреем Черным. Юлианна утверждает, что пара постоянно переносит свадьбу из-за отсутствия времени.View this post on Instagram
50 оттенков серого. Теперь я могу их различить и знаю, какой правильный, а какой не очень)) А все потому, что я впервые в своей жизни делаю ремонт. У себя в квартире. В своей. До сих пор не могу в это поверить)) Полжизни на нее работала 😂🤦🏼♀️ Вдруг среди вас есть те, кому есть, что сказать? Нашли гениальную идеальную кухню - делитесь контактом. Точно знаете, где самые крутые и при этом не самые дорогие диваны/кровати/двери/стулья/whatever - срочно расскажите. В общем, жду ваших рекомендаций по любым ремонтным поводам. Дизайнеры и бригада у меня уже есть, если что))