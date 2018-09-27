"Пашу все время": родители лишили Ольгу Бузову беззаботного детства

Сегодня, 11:17 \\ Шоу-бизнес

Они отдали будущую певицу в первый класс, как только девочке исполнилось пять лет. Теперь знаменитость осуждает отца и мать за скоропалительный поступок.

 Ольга Бузова считает, что преждевременный поход в школу лишил её двух лет беззаботной жизни. С учебным процессом её детство закончилось. "С тех пор пашу все время", - подчеркнула телеведущая. Из-за этого она не испытывает к родителям большой благодарности.

Ольга Бузова заявила, что именно мама и папа с юных лет приучили её к самостоятельности. Так в 14 лет она была вынуждена самостоятельно зарабатывать себе "сотню баксов" на новые джинсы. С тех пор стало ясно, что никто не сможет обеспечить звезду лучше её самой. Это знание не позволяет Ольге Бузовой "ножки свесить" с плеч обеспеченного кавалера.

В то же время, мама недоумевает от поведения повзрослевшей "принцесски". Она желает, чтобы всю тяжелую работу за Ольгу Бузову делали мужчины. Однако родители особенно не лезут в личную жизнь именитой наследницы. Ещё в 16 девушка отстояла свое право на самостоятельное принятие решение. Такие подробности Ольга Бузова поведала в интервью для журнала THR.

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Автор - Александр Лубяной
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