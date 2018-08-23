«Злые язвы»: Анна Хилькевич резко ответила на критику из-за своей младшей дочери

Актриса возила свою старшую дочь Арианну в Диснейленд, на время путешествия младшая дочь Мария оставалась со своим отцом. Пользователи были возмущены тем фактом, что Анна Хилькевич «бросила» маленькую дочь на мужа и отправилась в путешествие лишь со старшей.

Анна Хилькевич воспитывает двух дочерей. Старшей уже 2 года, а младшей всего несколько месяцев. Хилькевич уже взялась за воспитание своих детей и активно старается заниматься их развитием. Старшую дочь Арианну актриса возила с собой во Францию, там Хилькевич повидалась с родственниками и погуляла по Диснейленду.

У себя в Instagram Хилькевич показала множество снимков, сделанных во время путешествия. В завершении своей поездки актриса опубликовала фото, на котором ее дочь Арианна сидит в самолете и что-то смотрит на планшете в наушниках. В описании Хилькевич указала, что ее старшая дочь почерпнула из поездки много нового и значительно продвинулась в развитии. Пользователи стали критиковать актрису за то, что та больше любит старшую дочь, чем младшую.

«Злые язвы», - написала потом Хилькевич. Актриса резко ответила на критику из-за своей младшей дочери, оставленной с мужем. По словам Хилькевич, старшей дочери тоже нужна мама, поэтому и ей нужно уделять побольше времени. Звезда попросила присоединиться к обсуждению матерей двух и больше детей, так как лишь такие женщины могут рассуждать о правильности материнства, ведь только они имеют такой опыт.