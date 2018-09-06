Дочь Шатунова перестала его узнавать из-за долгих гастролей

Сегодня, 10:48 \\ Шоу-бизнес

Бывший солист музыкального коллектива "Ласковый май" рассказал о том, почему сделал долгий перерыв в карьере и оставил сцену примерно на полтора года.

 Несколько месяцев назад известный советский и российский исполнитель Юрий Шатунов отметил свое 45-летие. В честь этого он записал сам с собой небольшое интервью, позаимствовав вопросы, которые ему задавали в различных социальных сетях, а также на официальном сайте. Один из вопросов оказался о том, почему уже долгое время певец не устраивает гастролей по российским городам. Он ответил на это, рассказав историю, которая приключилась в его семье.

 

По его словам, однажды, когда он вернулся из очередного тура, его дочь перестала его узнавать. Она не поняла, кто пришел в дом, и спросила у мамы, кем является этот "дядя". Тогда Шатунов понял, что из-за долгих гастролей он теряет возможность быть хорошим отцом. По этой причине он решил, что должен на какое-то время остановиться и уделять работе намного меньше времени, а вместе этого заняться воспитанием детей, чтобы они знали, что у них есть папа.

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Автор - Мартина Корф
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