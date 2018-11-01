Екатерина Стриженова показала поклонникам блестящую форму

50-летняя актриса выложила в Instagram снимок с впечатляющей растяжкой.

Екатерина Стриженова, которая весной стала бабушкой в свои 50 лет, по-прежнему остается молодой и спортивной женщиной. Сама артистка считает главными инструментами красоты соблюдение правильного питания, питьевого режима, регулярные походы в баню и посещения массажного кабинета, занятия спортом. Еще одним незаменимым рецептом Екатерина считает тибетскую медицину.

Стриженова часто балует поклонников своими спортивными снимками. Не так давно в сети появились ее фото с гантелями, а теперь актриса и телеведущая показала на весь мир прекрасную растяжку. Фанаты поддержали ее. «До Волочковой еще далеко, но шпагат потрясающий», - комментируют снимок пользователи. С Екатериной в зале занимается персональный тренер Арсен. По его словам, после каждой тренировки должно приходить состояние эйфории. Артистка шутит по этому поводу, что вместо эйфории приходит желание все бросить.