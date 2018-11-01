Екатерина Стриженова показала поклонникам блестящую форму
50-летняя актриса выложила в Instagram снимок с впечатляющей растяжкой.
Екатерина Стриженова, которая весной стала бабушкой в свои 50 лет, по-прежнему остается молодой и спортивной женщиной. Сама артистка считает главными инструментами красоты соблюдение правильного питания, питьевого режима, регулярные походы в баню и посещения массажного кабинета, занятия спортом. Еще одним незаменимым рецептом Екатерина считает тибетскую медицину.
Стриженова часто балует поклонников своими спортивными снимками. Не так давно в сети появились ее фото с гантелями, а теперь актриса и телеведущая показала на весь мир прекрасную растяжку. Фанаты поддержали ее. «До Волочковой еще далеко, но шпагат потрясающий», - комментируют снимок пользователи. С Екатериной в зале занимается персональный тренер Арсен. По его словам, после каждой тренировки должно приходить состояние эйфории. Артистка шутит по этому поводу, что вместо эйфории приходит желание все бросить.View this post on Instagram
Сегодня 12-е занятие на Power plate . Арсен @arsen_dallakyan говорит ,что должна наступить эйфория после тренировки,а мне каждый раз хочется всё бросить.... Я одна такая #неправильная?Вы испытываете счастье ,задирая ноги выше головы? #вожиданииэйфории #ленивец @studio_one.moscow #ненавижуотжимания