СМИ: Анджелина Джоли закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон

Инсайдер уверяет, что актриса ходит на тайные свидания с Джастином Теру, который совсем недавно развелся с Дженнифер Энистон. Звезда сериала «Друзья» пришла в ярость от таких новостей, так как сначала Джоли увела у нее Брэда Питта, а теперь взялась за еще одного ее мужчину.

Голливудские СМИ пишут, что Анджелина Джоли не стала грустить в одиночестве из-за болезненного развода с Брэдом Питтом. Якобы, актриса закрутила роман с новым мужчиной, который связан с Дженнифер Энистон. По данным инсайдера, Джоли решила строить отношения с бывшим мужем своей заклятой противницы.

Источники сообщают, что Джоли и Теру встретились за обедом в Нью-Йорке, чтобы обсудить новый фильм. Якобы, они могут в нем сняться вместе. Издание Life & Style пишет, что во время встречи между Джоли и бывший мужем Энистон «вспыхнула искра». Актеры стали флиртовать и между ними возникла взаимная симпатия. Теперь СМИ пишут, что сама Дженнифер Энистон «в шоке» от случившегося и крайне не рада новым отношениям своего экс-супруга.

Между тем, на портале Gossipcop.com уже появилось опровержение. Данный сайт специализируется на проверке слухов и инсайдов, поэтому там информация проверяется очень тщательно. Оказалось, что Джоли и Теру ни разу не попадались вместе, у журналистов нет ни одного их общего фото. Помимо этого, актриса давно не была в Нью-Йорке, так как сейчас она занята съемками второй части «Малифисенты», а в США она обитает лишь в Лос-Анджелесе, рядом со своими детьми.