Дэвид Бекхэм раскрыл секрет борьбы с психическим расстройством

Футболист, как и все люди, подвержен болезням, однако он нашёл способы с ними бороться.

На недавно проведённом саммите в Австралии Бекхэм признался, что страдает от обсессивно-компульсивного синдрома (ОБС). Психическое расстройство ОБС у всех выражается по-разному: кто-то моет руки по 100 раз на дню, кто-то трогает все стены перед выходом из дома и многое другое. Дэвид Бекхэм рассказал, что он чересчур зациклен на мелочах и должен всё делать так, как то кажется ему верным. Например, футболист не может быть спокойным, когда напитки в холодильнике расположены не парно. Изредка всё доходит до того, что из-за своей придирчивости Бекхэм не может выйти поиграть с домочадцами в парк.

Футболист раскрыл секрет, который он использует для борьбы с ОБС. Во время очередного приступа беспокойства Дэвид занимается построением конструкций из LEGO. Однажды он даже собрал Тауэрский мост. Такое занятие требует внимания и концентрации, что помогает футболисту приобрести спокойствие. Также Бекхэм использует готовку и настольные игры как антистрессовые занятия.