Александр Градский стал отцом в четвертый раз: молодая жена подарила ему сына

Сегодня, 19:49 \\ Шоу-бизнес

Певец и композитор живет в гражданском браке с Мариной Коташенко, она младше его на 32 года. У Александра Градского есть двое взрослых детей от прошлых отношений и 4-летний ребенок от молодой возлюбленной.

 За несколько дней до своего 69-летия Александр Градский стал отцом в четвертый раз. По данным СМИ, гражданская жена подарила ему еще одного сына. Мальчика назвали Иваном. Молодая супруга Градского родила ребенка в столичной клинике.

СМИ пишут, что Коташенко и новорожденный сейчас остаются в больнице, однако их самочувствие врачи называют хорошим. Уже в скором времени молодая жена Градского отправится со своим ребенком домой.

У Градского есть 37-летний сын Даниил, и 32-летняя дочь Мария. Также у него есть 4-летний сын Александр, которого ему подарила гражданская жена Коташенко. Их отношения часто становятся поводом для скандальных обсуждений. Многим кажется, что разница в возрасте Градского и Коташенко слишком велика. Однако, певец и его возлюбленная предпочитают игнорировать критику и не посвящать публику в подробности своей личной жизни.

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Автор - Анна Пушкина
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