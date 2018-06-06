Михаил Ефремов рассказал украинцам о "фантомных болях" России

Актер считает происходящее в стране последствиями падения "коммунистического морока". Об этом он заявил в эфире радиостанции "Новое Время".

Михаил Ефремов отметил: с окончанием коммунистического, Россию окутал новый морок - "имперский". По его мнению, сейчас жители государства страдают "фантомных болей", доставшихся в наследство от СССР. Сам он относится к распаду Союза негативно и лелеет надежду, что несет в себе мало советских черт.

Артист рассказал о своих наблюдениях, согласно которым Россия всегда перенимала натуру своего руководителя. Так с приходом "говорливого" Михаила Горбачева в СССР появилась гласность, а во времена Бориса Ельцина большую популярность приобрели спирт "Рояль" вместе с водкой марки "Распутин". Теперь же Россию характеризируют "спорт, дзюдо и горные лыжи".

Михаил Ефремов также указал украинцам на их собственные недостатки. Он отметил, что Украина не сделала большого прогресса с 2014 года. По его мнению, развитие страны тормозит коррупция, которую победить невозможно.