78-летний Эммануил Виторган ищет домработницу и няню для своей 8-месячной дочери

Актер показал лицо своей дочери Этель и попросил пользователей помочь ему с поисками няни. Эммануил Виторган не планирует оставлять дочь надолго, няня ему будет нужна лишь по выходным.

78-летний Эммануил Виторган опубликовал в своем Instagram два новых снимка. На первом он позирует вместе со своей женой Ириной Млодик. На второй показана их маленькая дочь Этель. Ранее Виторган предпочитал очень редко показывать лицо своей дочери, но сейчас решил поделиться трогательным снимком.

На фото его маленькая дочь лежит в кроватке, а в правом нижнем углу можно увидеть части лица малышки. В описании под новыми снимками Виторган рассказал, что ищет домработницу и няню для своей 8-месячной дочери.

Артист попросил подписчиков посоветовать ему хорошего человека, который станет для его семьи помощницей. Виторган ищет домработницу, которая будет уметь готовить и жить в Москве. Также он указал, что ищет для своей дочери няню.

Пользователи неоднозначно восприняли просьбу Виторгана. Они советуют артисту повременить с поисками няни, так как маленькая Этель еще не готова находиться с посторонним человеком. По мнению комментаторов, Виторгану не стоит нанимать няню, так как его дочь еще рано оставлять на постороннего человека.