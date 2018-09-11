Дима Билан не исключает возвращение в жюри шоу "Голос"

Проект стал "массированной атакой для психики" исполнителя. Кроме того, переживания привели к проблемам со здоровьем.

Как член жюри, Дима Билан ощущал большую ответственность за все происходящее с участниками. Особенно в первом сезоне. Певец признался, что совершенно не жалел своих сил на работе. Некоторая часть эмоций отразилась на его лице и попала в эфир. Но основная гамма чувств осталась за кадром. Сталкиваясь с огромным объемом работы и массой психотипотипов, Дима Билан сильно устал.

Именно это вынудило его уйти из шоу "Голос" и "Голос.Дети". Пока срок его отпуска остается открытым. Дима Билан посвящает свои усилия другим проектам и пока не планирует возвращение в тренерское кресло. Однако совсем такую возможность он не исключает. О чем рассказал изданию "Телепрограмма".