«Герцогиня!»: Ирина Шейк произвела фурор на приеме в Букингемском дворце

Сегодня, 17:36 \\ Шоу-бизнес

Для важного мероприятия модель с мировым именем выбрала нежно-голубое платье «под горло» и дополнила образ босоножками серебристого цвета. Наряд Ирины Шейк впечатлил многих поклонников.

Ирина Шейк оказалась в списке приглашенных на торжественный прием в Букингемском дворце. Торжество проводилось по случаю приближающегося Дня Рождения принца Чарльза, который уже 14 ноября отметит свое 70-летие. На приеме в Букингемском дворце Ирина Шейк выглядела сдержанно, но стильно.

Как пишут в Сети, модель произвела фурор и затмила многих других гостей торжества. Ирина Шейк уже показала снимки с приема. В комментариях под ними пользователи написали массу лестных комментариев.

«Герцогиня!» - написали восторженные комментаторы, отметив красоту Ирины Шейк и ее необычный наряд. Для торжества модель отказалась от коротких юбок и глубоких декольте. Ирина Шейк посетила прием в длинном платье с закрытыми рукавами и высокой горловиной. Наряд подчеркнул фигуру и стройные форму модели, однако он не был «пошлым» и мог бы подойти под дресс-код для представительниц королевской семьи.

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Автор - Анна Пушкина
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