Карина Мишулина со слезами призналась "во всем" Андрею Малахову

Сегодня, 17:35 \\ Шоу-бизнес

Новый выпуск ток-шоу "Прямой эфир" обещает развязку скандала с Тимуром Еремеевым. Телеведущий на своей странице в Instagram показал интригующие кадры.

 Как видно из фрагмента, эмоциональное состояние Карины Мишулиной достигло критической точки. В какой-то момент она начала говорить с Андреем Малаховым в студии канала "Россия 1" со слезами на глазах. Ведущий ток-шоу заявил, что актриса призналась "во всем". Какие именно прегрешения Карина Мишулина скрывала от общественности угадать сложно.

В прошлом году Тимур Еремеев сообщил СМИ, что является сыном Спартака Мишулина. Дочь артиста возмутилась таким заявлением и подала на коллегу в суд. После этого ситуации посвятили несколько выпусков "Пусть говорят" и "Прямого эфира". В рамках расследования провели три ДНК-экспертизы, которые подтвердили слова Тимура Еремеева. Карина Мишулина по прежнему не верит возможному брату.

При этом актер ничего не требует от Спартака Мишулина и его семьи. В одном из интервью Тимур Еремеев отметил, что успел создать свою семью и судьбу, а на препирательства с чужой тратить времени не желает. По его словам, именно Карина Мишулина раздувает скандал.

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Автор - Александр Лубяной
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